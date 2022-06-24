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Новости 12:14

"Яндекс.Еда" разрешила клиентам удалять информацию о заказах

фото ЗакС политика "Яндекс.Еда" разрешила клиентам удалять информацию о заказах

"Яндекс.Еда" объявила 24 июня о запуске инструмента, с помощью которого клиенты смогут удалять сведения о сделанных заказах, пишет Forbes. Как рассказали в компании, сделано это было, "чтобы пользователи могли самостоятельно управлять данными, которые хранит "Яндекс Еда"".

Удалить данные можно в личном аккаунте "Яндекс ID", при этом сам процесс может растянуться до трех дней. Часть сведений исчезнет немедленно, но другая часть — по истечении определенного законодательством срока, уточнили в компании. В дальнейшем у пользователей появится возможность удалять адреса доставок, при этом сервис продолжит помнить их.

Также компания планирует запустить возможность удаления данных о заказах в сервиса "Яндекс.Лавка".

В мае появилась информация о новой утечке персональных данных пользователей "Яндекс.Еды". В середине июня стало известно о поданных к компании клиентами из Петербурга исках.


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