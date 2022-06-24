Единоросс Ходосок отправил срочников в "короткий военный путь"

Депутат Законодательного собрания от "Единой России" Александр Ходосок в торжественной обстановке проводил 11 молодых людей из Курортного района на срочную службу в армию. Проводы состоялись в сквере Петра Великого в Сестрорецке. Фотографии с мероприятия парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале утром 24 июня.

"Всегда считал, что служба в армии, даже не на профессиональной основе, является важным этапом жизненного пути становления каждого мужчины. Верю, что и эти одиннадцать новобранцев с честью пройдут свой пусть и короткий, но настоящий военный путь", - написал депутат.

На церемонии присутствовал и.о. главы Курортного района Сергей Алексеев. Кроме чиновников, военных и депутата, поздравлять новобранцев пришел музыкальный коллектив из местного дома культуры.

Напомним, с начала "специальной военной операции" на Украине в России регулярно появляются сообщения о попытках поджогов военкоматов. В последний раз - сегодня утром, 24 июня. Всего за это время "коктейли Молотова" кидали минимум в семи городах.

Константин Леньков, фото: Telegram/Александр Ходосок