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Новости 12:33

Единоросс Ходосок отправил срочников в "короткий военный путь"

фото ЗакС политика Единоросс Ходосок отправил срочников в "короткий военный путь"

Депутат Законодательного собрания от "Единой России" Александр Ходосок в торжественной обстановке проводил 11 молодых людей из Курортного района на срочную службу в армию. Проводы состоялись в сквере Петра Великого в Сестрорецке. Фотографии с мероприятия парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале утром 24 июня. 

"Всегда считал, что служба в армии, даже не на профессиональной основе, является важным этапом жизненного пути становления каждого мужчины. Верю, что и эти одиннадцать новобранцев с честью пройдут свой пусть и короткий, но настоящий военный путь", - написал депутат. 

На церемонии присутствовал и.о. главы Курортного района Сергей Алексеев. Кроме чиновников, военных и депутата, поздравлять новобранцев пришел музыкальный коллектив из местного дома культуры. 

Напомним, с начала "специальной военной операции" на Украине в России регулярно появляются сообщения о попытках поджогов военкоматов. В последний раз - сегодня утром, 24 июня. Всего за это время "коктейли Молотова" кидали минимум в семи городах.  

Константин Леньков, фото: Telegram/Александр Ходосок


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