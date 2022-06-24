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В Старой Ладоге открыли памятник археологу Кирпичникову

фото ЗакС политика В Старой Ладоге открыли памятник археологу Кирпичникову

В поселке Старая Ладога 24 июня торжественно открыли памятник археологу Анатолию Кирпичникову, который посвятил древнему населенному пункту десятки лет работы. Событию посвятил пост в своем Telegram-канале губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

"Человек, который нас объединял через любовь к Старой Ладоге, который убедил и доказал всем, что здесь начиналась российская государственность, и на берегу Волхова стояла первая столица Древней Руси", - написал чиновник об археологе.

О планах увековечения памяти ученого стало известно еще при его жизни: тогда эскиз выполнил скульптор Олег Шоров. О начале работы над монументом объявили год назад

Кирпичникова, скончавшегося в возрасте 91 года осенью 2020-го, считают главным популяризатором культурного наследия Старой Ладоги: на протяжении полувека он вел здесь раскопки и экспедиции, в том числе активно взаимодействуя с федеральными чиновниками.

фото: Александр Дрозденко / Telegram


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