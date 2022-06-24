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Против повышения собственной зарплаты в ЗакСе проголосовал только Зинчук

фото ЗакС политика Против повышения собственной зарплаты в ЗакСе проголосовал только Зинчук

Представители КПРФ в Законодательном собрании почти в полном составе не стали высказываться за повышение зарплат депутатам, чиновникам и губернатору Александру Беглову, следует из данных поименного голосования, которые появились на сайте ЗакСа 24 июня.

При этом против из всего городского парламента проголосовал только член фракции коммунистов Алексей Зинчук. На заседании он говорил, что выступает за повышение оплаты труда для рядовых служащих, но не поддерживает решение о росте зарплат для губернатора, депутатов и высших чиновников. Лидер петербургского отделения КПРФ Роман Кононенко проголосовал за, остальные члены его фракции не голосовали. 

Воздержался по этому вопросу лишь Андрей Алескеров из "Справедливой России – За правду". Все остальные справороссы идею увеличения оплаты труда поддержали. Также за повышение зарплат депутатов и чиновников проголосовали все члены фракций "Единая Россия", "Новые люди", ЛДПР и "Яблоко".

Напомним, по словам представителя губернатора в ЗакСе Константина Сухенко, зарплаты чиновников и депутатов вырастут почти на 20%.


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