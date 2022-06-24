Депутат Пискарев заявил о попытках зарубежных НПО провести акции в поддержку наркопотребления

Европейские неправительственные организации пытаются устроить в России и странах ОДКБ незаконные акции за декриминализацию наркопотребления, пожаловался 24 июня в своем Telegram-канале глава думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарев ("Единая Россия").

По утверждению Пискарева, возглавляемая им комиссия обнаружила, что "финансируемая нежелательными организациями" литовская НПО "Евразийская ассоциация снижения вреда" якобы пытается провести в России акции в защиту потребления запрещенных веществ. Саму организацию он обвинил к тому же в попытках "исказить реальную наркоситуацию в нашей стране" и "в предвзятой форме критиковать российское антинаркотическое законодательство".

"В сотрудничестве с российскими НКО-иноагентами эта НПО устраивает провокационные акции с целью дискредитировать доклады российских делегаций по наркотематике на международных площадках, представляя тенденциозные контраргументы", — обвинил ассоциацию Пискарев, добавив при этом, что "организацию финансируют подконтрольные Соросу европейские НПО".

По версии депутата, зарубежные НПО не только пытаются декриминализовать в России наркопотребление, но также "в ходе акций организаторы планируют выступления в поддержку Украины в борьбе против России".

Каких-либо конкретных примеров антироссийской деятельности зарубежных НПО единоросс не привел. Впрочем, это не помещало ему заключить, что сказанное им "ещё раз подтверждают правильность и своевременность" ранее направленного в Генпрокуратуру обращения о необходимости признать некоторые организации нежелательными в России и законопроекта о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием. Последний преодолел 7 июня первое чтение в Госдуме.