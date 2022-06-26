ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:04

После "Алых парусов" запустили петицию с требованием введения "сухого закона" по выходным дням

фото ЗакС политика После "Алых парусов" запустили петицию с требованием введения "сухого закона" по выходным дням

Петербуржец Анатолий Киреев предлагает распространить действие "сухого закона" не только на праздник выпускников "Алые паруса", но и на все выходные дни: созданная им петиция появилась на портале Change.org.

"Вполне логично ввести ограничительную меру по продаже алкогольной продукции на выходных днях на постоянном уровне. Люди начнут уделять внимание другим видам отдыха, родители проведут больше времени с детьми, многих перестанут соблазнять блестящие бутылки со спиртом", — описал Киреев собственную задумку.

Петиция адресована петербургскому главе Александру Беглову от лица горожан, которые популяризуют здоровый образ жизни.

Напомним, после проверок магазинов, которые полиция Северной столицы провела в день "Алых парусов", силовики отчитались, что лишь в одном районе города они не нашли точек, торгующих алкоголем. Запрет на продажу спиртного 24 июня установлен за законодательном уровне.

Добавим также, что первые в истории после "Алых парусов" оставшийся после народных гуляний мусор отправили на переработку.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости26 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама