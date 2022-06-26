"Извините, мы пытались": Столичный "Главclub" отменил концерты Manizha, Anacondaz и "Несчастного случая"

В Москве концертная площадка "Главclub" известила об отмене выступлений групп Manizha, Anacondaz и "Несчастного случая": решение, как объяснили в дирекции клуба, было вынужденным и якобы связано с давлением властей.

В своём Telegram-канале администрация заведения сообщает, что решение об отмене концертов обозначенных исполнителей было принято "под давлением государственных органов". Звонки продолжались в течение нескольких недель, после чего площадку уведомили о необходимости проведения внеплановых проверок со стороны Роспотребнадзора и МЧС.

"Извините, мы пытались", - высказались в дирекции клуба.

Manizha, Anacondaz и "Несчастный случай" неоднократно критически отзывались о военной "спецоперации", которую Россия начиная с 24 февраля ведёт на Украине. По этому поводу ранее в Петербурге отменили выступление Manizha.

Ранее выпускникам колледжа в Екатеринбурге запретили петь песни Земфиры и "Мумий Тролля" из-за того, что в текстах их песен есть такие слова, как "граната", "убивают" и "стреляют".