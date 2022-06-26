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На следующей неделе Путин посетит Таджикистан и Туркменистан

фото ЗакС политика На следующей неделе Путин посетит Таджикистан и Туркменистан

На предстоящей неделе президент России Владимир Путин посетит Таджикистан и Туркменистан, информирует пресс-служба Кремля.

В Душанбе пройдут переговоры с Эмомали Рахмоном, в Ашхабаде глава государства примет участие в Каспийском саммите (Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия, Туркменистан).

Напомним, на выходных Путин в очередной раз встречался со своим давним визави Александром Лукашенко. Дискуссия проходила в Константиновском дворце в Петербурге за закрытыми дверями.

Из более "южных" лидеров Путин виделся в рамках ПМЭФ с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым. Последний, к слову, заявил, что не будет поддерживать "квазигосударства" ЛДНР. Подробнее — в материале ЗАКС.Ру.


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