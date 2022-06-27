За сутки в Петербурге выздоровели от ковида менее 20 человек

В Петербурге продолжает снижаться количество выздоравливающих от COVID-19, следует из очередной сводки федерального оперштаба по борьбе с заболеванием. Согласно данным от 27 июня, за прошедшие сутки в городе излечились от коронавируса 19 пациентов. При этом накануне сообщалось о 97 выздоровевших, а в субботу — о 216.

При этом за сутки в Петербурге выявлено 238 новых случаев заболевания, госпитализированы 36 пациентов, скончались 11 больных. Город лидирует по показателю заболеваемости, опережая занимающую второе место Москву (212 пациентов) и оказавшееся на третьем месте Подмосковье (148 пациентов).

В целом по России зафиксировано 2 683 новых случая коронавируса при 617 случаях госпитализаций и 2 355 — выздоровлений. За сутки от последствий коронавируса в стране скончался 51 человек.