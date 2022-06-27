Вишневский обратился к прокурору Петербурга из-за ситуации в ВООПИиК

Депутат Законодательного собрания Петербурга от партии "Яблоко" Борис Вишневский 27 июня обратился к прокурору города Виктору Мельнику с просьбой разобраться в ситуации в петербургском ВООПИиК. Он рассказал о нарушениях, которые продолжались на протяжении предыдущей недели во время собраний районных отделений перед предстоящим избранием нового руководства организации.

Кроме конфликта с охранниками, которые не пускали на встречу зампреда организации Александра Кононова и других членов президиума, Вишневский рассказал о непонятных списках, по которым пускают якобы не зарегистрированных участников. Последние, по мнению руководства, не имеют права голоса.

В ходе собраний местных отделений выяснилось, что численность нескольких ячеек была увеличена примерно в два раза. Градозащитники, ответственные за ведение реестра, заявили, что видели "новых" членов впервые. Президиум считает, что таким образом Центральный совет хочет повлиять на итоги голосования 29 июня.

"Разделяя точку зрения членов президиума СПбГО ВООПИиК о попытке рейдерского захвата отделения, прошу провести проверку законности указанных действий", - говорится в письме.

Парламентарий просит прокурора проверить законность действий Центрального совета ВООПИиК, а также инцидент с силовым недопуском в помещение офиса организации. "Яблочник" полагает, что в случившемся могут быть признаки злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК).

Напомним, с мая этого года деятельность ВООПИиК в Петербурге приостановлена. Центральный совет объяснил это якобы скандальной репутацией местной ячейки. Президиум с этим не согласен. В конце июня градозащитники должны избрать новое руководство.

Подробнее о том, что происходит в петербургском ВООПИиК, - в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков