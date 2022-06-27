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Новости 19:53

В Госдуме решили не спешить с рассмотрением инициативы о выпускниках-контрактниках

фото ЗакС политика В Госдуме решили не спешить с рассмотрением инициативы о выпускниках-контрактниках

Законодательная инициатива единороссов, предусматривающая возможность приема на контрактную службу в армии выпускников школ, в обозримой перспективе не будет рассматриваться в Государственной думе. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, накануне раскритиковавшая законопроект.

"В повестке дня на эту сессию закона нет. И, со слов Председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина, в обозримом будущем не будет", - написала депутат от КПРФ.

С Останиной солидаризировался сенатор Андрей Клишас. В своем Telegram-канале он выразил мнение, что без полноценного обучения военной специальности набирать контрактников нельзя.

По сегодняшнему законодательству, молодые люди вправе заключать контракт военнослужащего только после трех месяцев, проведенных на срочной службе.


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