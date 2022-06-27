Отели Holiday Inn прекратят работу в России

Компания InterContinental Hotel Group (IHG), которой принадлежат отели Holiday Inn и Crowne Plaza, намерена полностью уйти с российского рынка. На пресс-релиз организации обратил внимание "Коммерсант". Газета пишет, что сворачивание детельности в России обернется для британской компании потерей 124 млн долларов ежегодно.

Свой поступок IHG объясняет "глубокой обеспокоенностью" в связи с военной спецоперацией на Украине. Компания к сегодняшнему дню уже закрыла корпоративный офис в Москве.