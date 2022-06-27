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Отели Holiday Inn прекратят работу в России

фото ЗакС политика Отели Holiday Inn прекратят работу в России

Компания InterContinental Hotel Group (IHG), которой принадлежат отели Holiday Inn и Crowne Plaza, намерена полностью уйти с российского рынка. На пресс-релиз организации обратил внимание "Коммерсант". Газета пишет, что сворачивание детельности в России обернется для британской компании потерей 124 млн долларов ежегодно.

Свой поступок IHG объясняет "глубокой обеспокоенностью" в связи с военной спецоперацией на Украине. Компания к сегодняшнему дню уже закрыла корпоративный офис в Москве.

"При этом мы по-прежнему сосредоточены на поддержке наших команд в России и на Украине в соответствии с нашим обязательством заботиться о наших людях и сообществах, в которых мы работаем", - говорится в заявлении.

Ранее о прекращении работы в России по аналогичным основаниям объявила S Group, владеющая отелями Sokos, и сеть отелей Marriott.


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