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В Петербурге в два раза подскочило количество госпитализаций с COVID-19

фото ЗакС политика В Петербурге в два раза подскочило количество госпитализаций с COVID-19

За прошедшие сутки в Петербурге госпитализация потребовалась 87 пациентам с коронавирусом, сообщили 28 июня в федеральном оперштабе. Это более чем в два раза превышает показатели понедельника, когда сообщалось о 36 увезенных в стационары пациентах.

Одновременно в городе выросло и количество выздоровлений — с 19 излечившихся накануне до 435 во вторник. По показателю заболеваемости Петербург вновь оказался на первом месте среди регионов — за прошедшие 24 часа здесь выявили 230 новых пациентов (в оказавшейся на втором месте Москве — 217 новых больных, в занявшей третью позицию Свердловской области — 102). За сутки от последствий ковида скончались восемь горожан.

В целом по России количество госпитализаций также выросло — с 617 накануне до 1 425 сейчас. Равным образом за сутки увеличилось количество выздоровлений (с 2 355 до 3 414) и смертей (с 51 до 59). Всего за этот срок выявлен 2 541 новый случай заболевания.


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