В Госдуме допустили возможность возврата к рассмотрению поправок о контрактной службе для выпускников

Принятие поправок о контрактной службе для выпускников школ отложено ввиду отсутствия в них острой необходимости, сообщил 28 июня "Интерфаксу" инициатор проекта глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Этот законопроект отложен, мы пока не видим острой необходимости в его принятии", — заявил парламентарий, пообещав при этом "смотреть, как будет развиваться обстановка".

Картаполов допустил возможность возврата к рассмотрению проекта в иных обстоятельствах. "Если потребуется, мы вернемся к рассмотрению этого вопроса. Тема сложная, но она и важная для страны, в том числе", — заверил он.

Ранее глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала о том, что инициатива Картаполова о контрактной службе рассматриваться в Госдуме сейчас не будет. При этом она сослалась на спикера нижней палаты Вячеслава Володина, который якобы пообещал, что рассмотрения "в обозримом будущем не будет".

О проекте комитета по обороне стало известно 26 июня. Документ предусматривал возможность разрешить получившим среднее образование выпускникам школ заключать контракты с армией.