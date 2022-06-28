Суд во Владимире признал законность запрета защитникам Навального проносить гаджеты в колонию

Владимирский областной суд вынес решение по апелляции оппозиционера Алексея Навального на постановление Петушинского районного суда, сообщили 28 июня в объединенной пресс-службе судов региона. Последний в конце марта счел законным запрет защитникам проносить в ИК-2 города Покрова мобильные телефоны, ноутбуки, диктофоны, электронные накопители информации и комплектующие к ним.

С необходимостью сдавать технику на проходной адвокаты столкнулись при посещении своего подзащитного в колонии. Подобное требование руководство ИК-2 объяснило стремлением сохранить порядок в исправительном учреждении. Навальный попытался оспорить подобную меру в суде, но не преуспел. После этого его представитель подал апелляцию во Владимирский областной суд.

Заседание состоялось во вторник, Навальный участвовал в нем по видеосвязи из ИК-6 строгого режима, куда был ранее переведен. Суд встал на сторону нижестоящей инстанции. "Судебная коллегия по административным делам Владимирского областного суда оставила решение суда первой инстанции без изменения, согласившись с выводами о законности действий сотрудников режимного объекта", — говорится в сообщении пресс-службы.

Фото: Объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области