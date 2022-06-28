Депутат Четырбок подготовил законопроект о возвращении глав комитетов в правительство Петербурга

Депутат Законодательного собрания от "Единой России" Денис Четырбок внес в парламент законопроект об изменении реестра госдолжностей Петербурга. Согласно документу, депутат предлагает вернуть в перечень глав комитетов и администраций районов, включенных в состав правительства Петербурга.

Учреждать для них государственные должности будет губернатор города, сказано в проекте закона. Должностной оклад у глав исполнительных органов власти, вошедших в состав правительства, должен составить 54 расчетные единицы. Это более 80 тысяч рублей, не считая премий и других выплат.

На сайте ЗакСа сказано, что Четырбок внес свой законопроект 24 июня. За день до этого на пленарном заседании парламента депутаты предварительно одобрили поправки к проекту закона об изменении Устава. По одной из этих поправок, число членов правительства увеличивается с 15 до 17 человек, а также вводится возможность сделать членами правительства глав исполнительных органов власти. К ним относятся комитеты Смольного и администрации районов. Эти изменения Устава в окончательном чтении планируют рассмотреть на заседании 29 июня.

Напомним, в 2020 году ЗакС принял противоположный документ — тогда депутаты исключили возможность для руководителей комитетов и районных администраций становиться членами правительства. Тот законопроект в парламент внес губернатора Петербурга Александр Беглов. Его представитель в ЗакСе Юрий Шестериков заявил, что решение связано с эпидемией коронавируса. Вскоре после принятия этого законопроекта из состава правительства Петербурга были исключены глава комитета по межнациональным отношениям Петербурга Олег Капитанов и руководитель комитета по внешним связям Евгений Григорьев.

София Саттарова