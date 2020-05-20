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14:25

В правительстве Петербурга не останется глав комитетов

фото ЗакС политика В правительстве Петербурга не останется глав комитетов

Смольный решил ограничить состав правительства Петербурга губернатором, его заместителями и представителем главы города в Законодательном собрании. Соответствующий законопроект ЗакС принял в первом чтении на заседании 20 мая.

Таким образом, претендовать на должности в правительстве не смогут руководители комитетов и районных администраций. В настоящее время в состав высшего органа власти в Петербурге входят глава комитета по межнациональным отношениям Олег Капитанов и председатель комитета по внешним связям Евгений Григорьев.

Нововведение вызвано ситуацией с коронавирусом и предстоящими изменениями в экономике, объяснил представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков. По его словам, губернатор считает, что для решения задач межведомственного и межотраслевого взаимодействия в правительстве должны быть только кадры уровня вице-губернаторов.

Против принятия законопроекта проголосовали три депутата. Беспартийный парламентарий Максим Резник посоветовал не менять местами "музыкантов", а заменить "дирижера".

- Ваш дирижер в скафандре абсолютно бездарный человек, - добавил он и в очередной раз предложил коллегам подготовить постановление о недоверии губернатору и правительству.

"Яблочник" Борис Вишневский заявил, что Беглову стоить дополнить его стратегию программами "умный губернатор" и "умное правительство".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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