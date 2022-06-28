Завод Nissan в Петербурге может остаться в простое до конца сентября

Приостановка работы завода Nissan в Петербурге может продлиться до конца сентября, сообщило 28 июня ТАСС со ссылкой на Kyodo. Причиной простоя называлась нехватка комплектующих.

"Мы будем принимать меры для того, чтобы минимизировать влияние [сбоев в поставках комплектующих из-за санкций] на работу", — приводит агентство слова генерального директора компании Макото Утиды, произнесенные на собрании акционеров.

При этом приостановка работы петербургского завода автопроизводителя может продлиться до конца сентября в случае, если ситуация не изменится к лучшему.

О планах Nissan приостановить работу предприятия в Петербурге стало известно в начале марта. В апреле появлялись известия о возможном возобновлении работы, но они не подтвердились. Наконец, в середине мая вышла информация о том, что завод сможет вернуться к работе лишь через год.