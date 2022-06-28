Бастрыкин признался, что после пацифистских акций поручил "жестко возбуждать дела"

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе Международного молодежного юридического форума в Петербурге заострил свое внимание на акциях протеста, в которых после 24 февраля участвовали противники военной спецоперации на Украине. По его словам, правоохранительно-судебная машина стала действовать строже после участившихся случаев нападения на полицейских. Такого рода инциденты особенно запомнились Бастрыкину в Петербурге.

"Но когда на этих акциях стали избивать полицию — до чего дошло, да? Впятером на одного. Раз, два три. Ну где та тема — Украина, и где Петербург? Культурная столица, впятером на одного... Я дал команду, признаюсь, жестко возбуждать дела, арестовывать — и под суд", - произнес глава СК.

По словам Бастрыкина, вместе с коллегами он до сих пор пытается разобраться в причинах, по которым молодежь и другие групппы населения вышли на несанкционированные акции протеста. В конце февраля и начале марта в Петербурге они были ежедневными.

Фото: Telegram-канал информационного центра СК РФ