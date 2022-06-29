ЗакС окончательно лишил себя права согласовывать вице-губернаторов

Законодательное собрание Петербурга 29 июня в окончательном чтении приняло поправки в Устав города о полномочиях губернатора, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. По документу, глава города может избираться неограниченное число раз и снимать с должностей глав муниципальных образований.

Также законопроект отменяет полномочие парламента по согласованию вице-губернаторов. Ранее губернатор представлял парламенту кандидата на пост своего заместителя, а депутаты одобряли или не одобряли его. Подробнее об этом полномочии и его отмене - в материале ЗАКС.Ру. По новому закону, губернатор может менять область работы вице-губернатора, а при его отставке вместе с ним прекращает работу правительство Петербурга.

Помимо этого, проект закона увеличивает количество членов правительства с 15 до 17 человек. По документу, в него теперь могут войти руководители исполнительных органов власти. Депутат ЗакСа от "Единой России" Денис Четырбок уже подготовил проект закона об утверждении этого права в других документах.

София Саттарова