Минус еще одно полномочие ЗакСа

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Законодательное собрание Петербурга 23 июня правило Устав города: добавляло полномочий губернатору и еще больше отрезало полномочия у себя. Дошло до того, что депутаты согласились больше не согласовывать вице-губернаторов - решение полностью перешло в руки главы города.

Злополучная поправка №6

Переписывать Устав Петербурга начали с наступлением лета. Причина - принятие федерального закона о публичной власти. Однако, вместе с обязательными правками попали в документ и индивидуальные пожелания губернатора. Законопроект об изменении Устава внесли от имени главы города Александра Беглова.

Во время рассмотрения документа в первом чтении 7 июня некоторые депутаты заметили, что проект дает губернатору право менять сферу деятельности своих заместителей и неоднократно вносить их кандидатуры на согласование парламента. Депутат от "Яблока" Борис Вишневский тогда отметил, что такой нормы нет в федеральном законе.

Ко второму чтению 23 июня фракция "Яблоко", беспартийный представитель "Справедливой России - За правду" Михаил Амосов и депутат от КПРФ Алексей Зинчук попытались изменить это положение. Они внесли поправки, по которым направлять одного человека на согласование в качестве вице-губернатора можно только два раза. Эти поправки отклонили, как и остальные предложения "Яблока", Амосова и Зинчука. В них уже не было надобности - Беглов сам внес поправку с отменой какого-либо согласования своих заместителей.

Еще до обсуждения документа лидер фракции "Яблока" Александр Шишлов во время брифинга обратил внимание журналистов на предложенные поправки. Они ведут к изоляции исполнительной власти от людей и парламента, считает Шишлов.

На заседании позицию фракции представил Вишневский. По его словам, отказ от согласования вице-губернаторов противоречит концепции законопроекта об изменении Устава, который одобрили в первом чтении.

- Эта норма существует с момента появления Устава Санкт-Петербурга. Александр Владимирович Шишлов и Михаил Иванович Амосов были в числе авторов этого Устава. И с самого начала закладывалось положение о том, что законодательная власть имеет право и возможность участвовать в формировании исполнительной. <...> Вам сейчас губернатор предлагает открыто и цинично самим от этого права отказаться, отойти в сторону. Он сам назначит кого угодно на любую должность, вице-губернатора в любой сфере деятельности, сам ее изменит, не спрашивая на это согласие парламента.

Вишневский задался риторическим вопросом: зачем нужны будут большинство депутатов, если они ни на что не смогут повлиять. Он от лица "Яблока" призвал коллег не поддерживать поправку №6 от губернатора:

- Пожалуйста, давайте не будем самих себя превращать в орган, который лишает себя части полномочий и мало что может.

Большинство депутатов к нему не прислушались. За предложение губернатора проголосовало 35 парламентариев, а против - 9.

Спикер ЗакСа Александр Бельский отметил, что сейчас согласование вице-губернаторов носит формальный характер - все кандидатуры проходят на свои должности.

- Мы фактически рассматриваем кандидатуру, утверждаем или не утверждаем, мы не можем оценивать, как он будет работать. Самое главное — мы не берем на себя никакой ответственности. <...> Это задача органов исполнительной власти, которые должны нести полную ответственность, - считает спикер.

По его словам, парламентарии всегда могут дать напутствие новому заместителю губернатора. Также его можно вызвать и оценить исполнение его обязанностей, добавил Бельский. Он не уточнил, что подразумевает под этим: личную беседу или отчет заместителя главы на пленарном заседании.

Не согласен с ним соавтор первого варианта Устава и беспартийный депутат Михаил Амосов. В разговоре с ЗАКС.Ру он отметил, что при согласовании парламентарии могли установить контакт с будущими вице-губернаторами.

- Я не припомню ни одного случая, чтобы мы не утвердили вице-губернатора, но это момент, когда вице-губернаторы должны отвечать перед депутатами: приходить, какие-то моменты биографии раскрывать, рассказывать о своих взглядах, налаживается какой-то контакт - это очень полезная норма. <...> Я, честно, очень опечален тем, что поправки внесены в таком виде, в том числе по этой статье [о согласовании вице-губернаторов], - сказал Амосов.

Он предположил, что после принятие законопроекта в окончательном чтении депутаты станут узнавать о появлении нового вице-губернатора из СМИ.

За время практики согласования вице-губернаторов в ЗакСе один раз кандидат все же не получил одобрения депутатов, напомнила "Фонтанка". Это произошло в марте 2002 года. Тогда губернатор Владимир Яковлев хотел сделать своим заместителем Ирину Потехину, но парламент выступил против - кандидатке не хватило всего одного голоса, писал в 2002 году "Коммерсант".

Пока поправка принята во втором чтении. Осталось третье - после этого для вступления в законную силу документу будет не хватать только подписи Беглова и официального опубликования.

Былые времена

По пока еще действующему законодательству, парламент должен одобрить каждого вице-губернатора. Обычно глава города направлял депутатам документы о том, кого и на какую должность он предлагает. В назначенный день перед заседанием ЗакСа кандидат в вице-губернаторы встречался с парламентариями на совете фракций. Там депутаты задавали ему вопросы, чтобы понять степень компетенции в том или ином вопросе.

Например, в 2019 году при согласовании Максима Шаскольского на должность вице-губернатора по вопросам энергетики и тарифного регулирования представители Партии роста спросили у него, помнит ли претендент закон Ома. Шаскольский признался, что не помнит.

- Нам этого было достаточно. Про закон Кулона и правила Кирхгофа мы спрашивать уже не стали, - отметила тогда лидер фракции Партии роста в ЗакСе Оксана Дмитриева.

Иногда возможность пообщаться с кандидатами или уже утвержденными вице-губернаторами получали и журналисты. На одном из последних согласований - Максима Мейксина на роль зама Беглова по внутренней политике - у претендента спросили о влиянии американцев на школьные родительские комитеты.

- Работа идет по достаточно широкому направлению. В первую очередь - с молодежью. Здесь эффективная молодежная политика как раз будет эффективным ответом на попытки этого влияния, - не задумываясь ответил Мейксин.

На пленарном заседании обычно губернатор лично представлял кандидата и давал ему характеристику. После этого депутаты снова могли задавать ему вопросы. Это позволяло им в какой-то степени сформировать мнение о претенденте в вице-губернаторы. В частности, в январе 2021 года депутаты согласовывали сразу трех заместителей. Тогда Вишневскому хорошим человеком показался Сергей Дрегваль, ставший вице-губернатором по энергетике и тарифам, а вот Станислав Казарин, получивший пост вице-губернатора по информатизации, не смог покорить всех парламентариев, даже показав себя профессионалом.

В 2015 году позапрошлому созыву ЗакСа не хватало даже полномочий по согласованию вице-губернаторов. Тогда депутаты высказывались за то, чтобы утверждать еще и председателей основных комитетов - все из-за заявления одного из заместителей губернатора. На заседании Горизбиркома 26 ноября 2015 года руководитель администрации губернатора Александр Говорунов заявил, что "он курировал, курирует и будет курировать выборы в городе". Депутатам такая фраза не понравилась.

- Нужно поставить на место людей из желтого дома. Они называют себя кураторами выборов! <...> Надо вернуться к той системе депутатских запросов, что была раньше, внести поправки в Устав, чтобы ЗакС согласовывал глав ключевых комитетов и глав администраций, — заявил тогда бывший депутатом Максим Резник.

В 2017 году бывший в то время спикером ЗакСа Вячеслав Макаров выступал за согласование глав районов, но решение так и не было принято. Позже фракция "Яблоко" неоднократно предлагала установить, что парламент должен одобрять и руководителей районных администраций, и председателей комитетов, и членов правительства, не являющихся вице-губернаторами. Последний раз такое предложение звучало в конце шестого созыва ЗакСа. Документ так и не был принят.

Парламент постепенно сокращал свои полномочия и увеличивал полномочия администрации губернатора, особенно в седьмом созыве. Депутаты уже дали Смольному право не согласовывать с ними объекты адресной инвестиционной программы, самостоятельно определять меры соцподдержки участников "спецоперации" на Украине и другие возможности.

Это "дурная" тенденция последнего времени, считает депутат Амосов. Тенденция эта заключается в сокращении возможностей представительных органов власти и упрощение возможностей исполнительных органов власти, пояснил парламентарий. В ответ на вопрос ЗАКС.Ру, в чем причина такого легкого отказа от своих полномочий у депутатов, Амосов отметил, что дело в единстве правительства и большинства в ЗакСе:

- Правительство - это "Единая Россия", большинство в Законодательном собрании - у "Единой России". Поэтому вот так легко это было принято, - считает депутат.

















текст: София Саттарова / фото: Михаила Масленникова