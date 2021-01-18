Вишневский предложил согласовывать с ЗакСом назначение глав комитетов и районов

Депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский внес на рассмотрение парламента законопроект по изменению Устава Петербурга. Он предлагает согласовывать с городским парламентов назначения руководителей комитетов и районных администраций. Перечень исполнительных органов власти, глав которых должен одобрить ЗакС, предлагается прописать в отдельном законе. Также в предложенной инициативе сказано, что губернатор должен представить другую кандидатуру, если первую депутаты отвергли два раза.

Вишневский в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что законопроект позволит избежать назначение профессионально непригодных людей на соответствующие посты.

- Губернатору придется с трибуны ЗакСа публично доказывать, почему именно они должны быть назначены. Им придется отвечать на вопросы, - пояснил депутат.

Он напомнил, что сейчас парламент согласовывает все предложенные главой города кандидатуры в вице-губернаторы. Однако, такой лояльный состав ЗакСа будет не всегда, уверен Вишневский.

Добавим, ранее фракция "Яблока" уже выступала с подобной инициативой, но документ так и не было принят. При этом, в 2017 году спикер ЗакСа Вячеслав Макаров также выступал за то, чтобы депутаты согласовали назначение глав районных администраций Петербурга.

София Саттарова

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