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Глава Минэкономразвития считает "самым больным вопросом" слишком высокий курс рубля

фото ЗакС политика Глава Минэкономразвития считает "самым больным вопросом" слишком высокий курс рубля

На съезде Российской палаты промышленников и предпринимателей глава Минэкономразвития Максим Решетников признался, что одной из самых актуальных проблем сегодня следует считать чрезмерно укрепившийся к доллару курс рубля: этот "больной вопрос" решают в первостепенном порядке.

"Рентабельность многих производств, даже ориентированных на экспорт, при текущем курсе уже стала отрицательной. Коллеги ждут какой-то определенности, от правительства, от ЦБ каких-то явных сигналов", - приводит слова чиновника "Интерфакс".

Решетников опасается, что при сохранении тенденции уже в этом году некоторым производствам придется вынужденно сокращать объемы работы.

Ранее о минусах высокого курса рубля, который установился в первый месяц лета, заявляла депутат Госдумы от Петербурга Оксана Дмитриева. К концу июня доллар и евро на московской бирже обновили семилетний минимум.


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