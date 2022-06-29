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Смольному предложили помощь художников в согласовании стрит-арта

фото ЗакС политика Смольному предложили помощь художников в согласовании стрит-арта

Исследовательский центр "Коллективное действие" 29 июня направил председателю комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга Юлии Киселевой предложение создать экспертный совет при КГА, который занимался бы легализацией стрит-арта на улицах города.  

По мнению инициативной группы, в совет должны войти, кроме чиновников профильных ведомств, представители Эрмитажа, Русского музея, художественных академий и представители "неофициального арт-сообщества": художники, критики и кураторы. Также в совете хотели бы видеть депутатов Заксобрания и мундепов. 

Авторы обращения отмечают, что нынешняя позиция городских властей не решает проблему вандализма в Петербурге. Кроме того, она ставит под угрозу уничтожения удачные и качественные работы художников. В качестве примера они вспоминают недавний конфликт с портретом писателя Даниила Хармса. После череды судебных разбирательств граффити на Маяковской улице закрасили коммунальщики, несмотря на культурную ценность рисунка и возмущение общественности.  

"Изучив опыт разных городов, их успехи и неудачи, предлагаем другой механизм, который может разрешить указанную проблему. На наш взгляд, если бы при Смольном был создан экспертный совет, обладающий полномочиями по сохранению работ уличных художников, проблема бы решилась. При этом, если бы совет был сформирован из признанных экспертов в области архитектуры, современного искусства и градозащиты, а его работа была бы публичной и гласной, то это бы дало необходимый результат", - заявили авторы инициативы. 

Среди подписавшихся - художники из арт-группы "Явь", депутат Заксобрания Борис Вишневский, главы МО "Владимирский округ" Денис Тихоненко, МО "Гавань" Нэлли Вавилина и МО "№72" Павел Швец.

Напомним, в апреле депутаты ЗакСа от "Единой России" внесли на рассмотрение законопроект, который регулировал бы нанесение надписей на исторические фасады Петербурга. Авторы обращения к главе КГА полагают, что большинство художников будут игнорировать предложения парламентариев и не станут тратить время на согласование работ со Смольным. 

Константин Леньков


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Упоминаемые персоны
Вавилина Нэлли Юрьевна 
Вишневский Борис Лазаревич 
Тихоненко Денис Викторович 
Швец Павел Евгеньевич 

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