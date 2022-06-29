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ЗакС разрешил главам комитетов и администраций районов входить в правительство

фото ЗакС политика ЗакС разрешил главам комитетов и администраций районов входить в правительство

Законодательное собрание Петербурга 29 июня приняло в целом законопроект об изменении документов о реестре госдолжностей, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. По проекту закона, главы исполнительных органов власти могут стать членами правительства Петербурга. К таким органам относятся комитеты и администрации районов.

Документ внес депутат от "Единой России" Денис Четырбок. Он отметил, что такая норма ранее на заседании 29 июня уже была внесена в Устав города. Поэтому стоит подредактировать документ, чтобы он соответствовал Основному закону Петербурга, пояснил Четырбок.

Напомним, в 2020 году главам комитетов и районных администраций наоборот запретили входить в состав правительства. Тогда предложение в парламент внесли от имени губернатора.

София Саттарова


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