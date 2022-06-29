Малые партии в малом количестве

Александр Габитов (фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру)

На последнем заседании Заксобрания Петербурга в этом сезоне депутаты традиционно выслушали представителей партий, не представленных в парламенте. Рассказать о своих идеях 29 июня пришли лишь двое: постоянный участник этих встреч Александр Габитов от "Гражданской платформы" и Николай Климович от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.

Выступление непарламентских партий в Законодательном собрании длилось не больше 20 минут. Представителей "Зеленой альтернативы", "ПарНаС" и Российской партии свободы и справедливости, которые выступали в прошлом году, не оказалось. Не выступала и Партия Роста, которая по итогам голосования выбыла из городского парламента. В 2021 году, за три месяца до выборов депутатов в Законодательное собрание, в ЗакСе выступали пять партий. Еще годом ранее — девять.

Первым на трибуну поднялся Александр Габитов. В честь десятилетия партии он начал с достижений на губернаторских выборах Петербурга и Ленобласти. В частности, напомнил об успешных 16% голосов за Михаила Амосова и своих собственных попытках избраться в области, где победил его начальник Александр Дрозденко. Габитов более пяти лет числится его советником в экономических вопросах.

Относительно заявленной темы выступлений, которая, как и в прошлом году, касалась социально-экономического развития региона, Габитов выступил за тотальное импортозамещение. Он отметил, что необходимо как можно скорее наладить "патриотический бизнес", не полагаясь на азиатских коллег. Он опасается, что те могут начать диктовать свои правила, как бывшие западные партнеры. Последних он назвал "врагами". Также "заместить", по мнению спикера, необходимо и трудовой ресурс.

- Яркий пример — это такси. Мы с вами отлично понимаем, что, к сожалению, в такси у нас работают наши гости из зарубежья. По данным ДПС, порядка 30% мелких ДТП на дорогах — это ДТП, совершаемые при участии наших заграничных друзей. Не говоря уже о ДТП более серьезных, которые также происходят. Посмотрите, что у нас на дорогах происходит. Фактически, не будем говорить откровенно, некультурный образ вождения, - рассуждал Габитов.

По его словам, приезжие таксисты не боятся лишения прав или других санкций за грубое вождение. Он предложил ввести аккредитацию для таких работников и напомнил, что в других регионах иностранцев уже отстранили от такси, вероятно, имея в виду Тюменскую область и Ханты-Мансийский автономный округ. С начала года над запретом извоза иностранцами рассуждают и в Государственной думе.

Габитов также высказался о более глубокой экономической интеграции между Петербургом и Ленобластью, а также предложил наладить взаимодействие между заксобраниями субъектов. Спикер парламента Александр Бельский при этом подчеркнул, что поддерживает связь с коллегами из области.

Депутат фракции "Единая Россия" Всеволод Беликов поинтересовался у выступающего, если ли какие-нибудь конкретные предложения по сотрудничеству. Габитов предположил, что можно создать специальные производственные площадки на границах субъектах, которые пополняли бы бюджет и Петербурга, и Ленобласти. Это, по его мнению, может заинтересовать обе стороны.

Единоросса Алексея Цивилева больше всего интересовало, что в Ленобласти с урожаем. Габитов рассказал о более миллиона петербуржцев, которые летом едут возделывать область, и предложил придумать для них какую-нибудь субсидию от Петербурга. Например, на покупку саженцев. Во время выступления Габитов периодически поправлял себя, путая Петербург с Ленобластью.

Вторым (и последним) к депутатам вышел председатель регионального отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Николай Климович. Он выступил с короткой речью по основным темам: дорогое жилье, субсидии для нуждающихся, здравоохранение, цифровое образование и социальная поддержка.

Николай Климович

- Повысить размер адресных и жилищных субсидий пенсионерам и социально незащищенным группам граждан. Подумать о выпуске социальных продовольственных карт или что-то в этом роде, - сказал Климович.

Он также высказался о патриотическом воспитании, которое, по словам Климовича, в последние годы немного поугасло. Он предположил, что детей можно водить на экскурсии в военные части и училища.

- Разработка программ по глубокому изучению истории нашей страны, нашего прекрасного города. Регулярные тематические выездные экскурсии школьников по музеям. В том числе военно-патриотическое воспитание молодежи. Посещение музеев, связанных с героической историей нашего города, обороны блокады Ленинграда. Также спорт, сдача норм ГТО, - перечислял он.

У сидящих в зале депутатов вопросов к представителю Партии пенсионеров не возникло. Уходя, Климович выразил желание поучаствовать в заседаниях профильных комитетов и комиссий.

текст: Константин Леньков / фото: Михаил Масленников