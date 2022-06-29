Суд продлил арест обвиняемой в фейках про армию Петровой

Калининский районный суд Петербурга 29 июня продлил арест обвиняемой в распространении фейков про армию (ч. 2 ст. 207.3 УК) Виктории Петровой, сообщает корреспондент ЗАКС.Ру. Девушке грозит до 10 лет лишения свободы за пост о "спецоперации". Петрова останется в СИЗО минимум до конца июля.

Следователь мотивировал необходимость продлить арест незавершенным расследованием. Особую сложность, по его словам, составляет ожидание результатов экспертизы. Кроме того, он полагает, что обвиняемая может попытаться скрыться от правосудия и уничтожить улики, если суд выпустит ее из следственного изолятора. В ответ на доводы следователя адвокат Петровой Анастасия Пилипенко заявила, что правоохранительные органы практически бездействуют.

Защитница просила суд назначить Петровой меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. В суд также явилась девушка, готовая предоставить квартиру для Петровой на время расследования за символические 100 рублей в месяц. Также суду представили несколько личных поручительств. Всего ее вызвались поддержать более 100 человек. Среди них муниципальные депутаты из Москвы.

Во время заседания Пилипенко хотела спросить у своей доверительницы, понимает ли она в чем ее обвиняют. Петрова ответила, что не до конца. Еще девушка сказала, что не собирается скрываться от следователей и не планирует публиковать "преступные" материалы в интернете.

Один из присутствующих в зале друзей Виктории Петровой заявил о желании выступить в качестве залогодателя. Он был готов выплатить залог в размере 1 млн рублей.

Перед тем, как судья Геннадий Пилехин отправился в совещательную комнату, Петрова хотела выступить с речью о ее уголовном деле. Председательствующий судья четырежды прервал ее, указав, что на заседании обсуждается лишь вопрос о продлении ареста. После очередной попытки Петровой выступить с пацифисткой речью судья сделал замечание девушке о нарушении регламента судебного заседания, пригрозив удалением из зала.

Петрову задержали в начале мая. Поводом стали видеозаписи на ее личной странице "ВКонтакте", в которых она якобы распространяет лживую информацию о Вооруженных силах России. Ни адвокат, ни сама обвиняемая не знают, о чем эти видео. В начале лета Городской суд утвердил арест Петровой. На том заседании девушка выступила с резкой критикой "специальной военной операции" на территории Украины. ЗАКС.Ру подробно рассказывал о деле выпускницы Высшей школы менеджмента СПбГУ.

Напомним, накануне Московский районный суд отправил в СИЗО фигуранта еще одного дела о фейках про ВС РФ. Петербуржца Олега Белоусова арестовали за некие посты в группе о копателях. В них якобы содержались сведения, противоречащие позиции Министерства обороны.

Константин Леньков