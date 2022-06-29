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Reuters рассказало о возможности скорого разрешения вопроса с транзитом в Калининград

фото ЗакС политика Reuters рассказало о возможности скорого разрешения вопроса с транзитом в Калининград

Грузовое сообщение Калининградской области с остальной Россией может вернуться к нормальному режиму в течение ближайших нескольких дней, пишет 29 июня Reuters со ссылкой на осведомленные источники. По данным агентства, европейские чиновники стремятся добиться компромиссного решения с Литвой, через которую идет транзит, чтобы разрядить конфликт с Москвой.

Как заявил собеседник Reuters, Литва опасается попытки с российской стороны проложить по ее территории сухопутный транспортный коридор в случае, если провоз грузов не будет налажен.

"Мы должны смотреть правде в глаза, у [президента Владимира] Путина гораздо больше рычагов воздействия, чем у нас. В наших интересах найти компромисс", — приводят журналисты слова одного из своих источников.

Один из собеседников назвал в качестве вероятной даты выработки компромиссного решения по транзиту 10 июля, другой считает, что это состоится уже на следующей неделе.

Начиная с 18 июня Литва прекратила транзит по своей территории санкционных грузов в Калининградскую область и из нее. В стороне от ситуации не остались, в частности, губернаторы Ленобласти и Петербурга. Александр Дрозденко заявил о готовности нарастить объемы морских грузоперевозок с российским эксклавом. Равным образом и Александр Беглов объявил о готовности оптимизировать перевозки по морю для помощи Калининграду.

Фото: unsplash


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