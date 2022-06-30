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Новости 11:14

Заболеваемость ковидом растет в России второй день подряд

фото ЗакС политика Заболеваемость ковидом растет в России второй день подряд

За прошедшие сутки в России зафиксировано 3 106 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил 30 июня федеральный оперштаб. Это больше, чем было зарегистрировано в среду (3 028) и тем более во вторник (2 541).

Одновременно за прошедшие 24 часа выздоровели 3 255 пациентов, госпитализированы 1 195. От последствий коронавируса за этот период скончались 56 человек.

В Петербурге за сутки выявили 246 новых случаев коронавируса, что также превышает значения среды (241) и вторника (230). По официальным данным, в городе госпитализированы 74 человека, еще 242 признаны излечившимися. За сутки от болезни умерли шесть пациентов.


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