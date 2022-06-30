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Роскомнадзор составил протокол на Шендеровича*

фото ЗакС политика Роскомнадзор составил протокол на Шендеровича*

Преображенский суд Москвы 30 июня зарегистрировал административное дело против писателя Виктора Шендеровича*. Сатирика обвиняют в нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП РФ).

Как сообщил юрист Павел Чиков в своем Telegram-канале, протокол на Шендеровича* ранее составил Роскомнадзор. Представлять интересы писателя будет адвокат Владимир Воронин.

В начале года Шендерович* покинул Россию, опасаясь уголовного преследования по статье о клевете из-за иска предпринимателя Евгения Пригожина. Позже движение "Ветераны России" обратилось к властям Израиля с призывом лишить сатирика имеющегося у него гражданства.

*Минюст внес Виктора Шендеровича в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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