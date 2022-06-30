Петербургского активиста Романова оставили в СИЗО до 5 августа

Выборгский районный суд Петербурга 30 июня удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения активисту Борису Романову, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Романова обвиняют в публикации фейков про Вооруженные силы России (ч. 2 ст. 207.3 УК). Он останется в СИЗО до 5 августа.

Следователь просил продлить арест, поскольку считает, что Романов может попытаться скрыться от следствия. Кроме того, обвиняемый якобы может оказать давление на свидетелей по делу. В частности, на его соседку, которая утверждала во время допроса, что Романов якобы угрожал ей расправой и критиковал власти. Сам Романов на суде говорил, что показания соседки не соответствуют действительности и вести какую-либо "преступную" деятельность, в случае освобождения из СИЗО, он не собирается.

В суде выступили с личностной оценкой обвиняемого мать Романова и его знакомые: его друг Михаил Лебедев, мундеп МО "Литейный округ" Сергей Трошин и активистка Ануш Панина.

- Он очень хороший мальчик. Он всегда положительный. Без вредных привычек, не пьет, не курит. Он заботливый сын. Когда у меня какие-то проблемы бытовые, я позвоню - он сразу приезжает. У Бориса Борисовича есть дочка, четыре года. <...> В доме, где мы живем, он председатель. Если я там живу 21 год - со мной могут люди не здороваться, а ему все кричат "Борис Борисович!", - сказала Романова.

Другие свидетели рассказали в суду о правозащитной деятельности Романова.

— Исключительно хорошая характеристика. Между прочим, Борис Романов является членом мониторинговой группы нашего правозащитного совета. <…> Он был выдвинут партией "Яблоко" в муниципальный совет "Светлановское", а в прошлом году он был кандидатом в депутаты Законодательного собрания Петербурга. Это серьезная, между прочим, вещь. Борис Романов - очень известный человек. В городе. Даже за городом. Поэтому здесь исключительно положительная характеристика, — сказал Трошин.

Адвокат Романова Луиза Магомедова выступила против продления ареста. Она считает, что требование следователя необоснованно. Никаких предпосылок к тому, что ее доверитель попробует скрыться от следствия, по словам защитницы, нет.

Романов находится в следственном изоляторе с 11 мая. На него завели дело из-за его выступления во время заседания муниципального совета МО "Светлановское" 29 марта. По словам главы округа Янины Евстафьевой, Романов позволил себе в тот день критические высказывания о "специальной военной операции" и русских бойцах. За пару дней до заседания по продлению ареста, 29 июня Городской суд признал законным арест петербуржца.

Подробнее о деле Романова - в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков