ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:38

Сайт издания "Верстка" заблокировали из-за статьи о действиях российской армии

фото ЗакС политика Сайт издания "Верстка" заблокировали из-за статьи о действиях российской армии

Издание "Верстка", чей сайт перестал быть доступен в России в середине июня, сообщило, что его официально внесли в реестр запрещенной Генпрокуратурой информации. Случилось это из-за статьи о действиях российских Вооруженных сил на Украине.

"Из-за того, что блокировка осуществляется по HTTPS, недоступен весь сайт", - пояснила редакция в своем Telegram-канале.

Де-факто блокировка случилась еще за девять дней до официального вынесения решения об этом.

Общественно-политическое издание "Верстка" возникло в марте нынешнего года, уже после начала военной спецоперации на Украине. Российские СМИ, которые освещают ее, опираясь не на официальную информацию от Минобороны, массово блокируют по требованию Генпрокуратуры.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости30 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама