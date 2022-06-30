Сайт издания "Верстка" заблокировали из-за статьи о действиях российской армии

Издание "Верстка", чей сайт перестал быть доступен в России в середине июня, сообщило, что его официально внесли в реестр запрещенной Генпрокуратурой информации. Случилось это из-за статьи о действиях российских Вооруженных сил на Украине.

"Из-за того, что блокировка осуществляется по HTTPS, недоступен весь сайт", - пояснила редакция в своем Telegram-канале.

Де-факто блокировка случилась еще за девять дней до официального вынесения решения об этом.

Общественно-политическое издание "Верстка" возникло в марте нынешнего года, уже после начала военной спецоперации на Украине. Российские СМИ, которые освещают ее, опираясь не на официальную информацию от Минобороны, массово блокируют по требованию Генпрокуратуры.