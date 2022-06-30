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Активистку "Мирного сопротивления" Смирнову оставили в СИЗО

фото ЗакС политика Активистку "Мирного сопротивления" Смирнову оставили в СИЗО

Кировский районный суд Петербурга 30 июня продлил арест участнице движения "Мирное сопротивление" Ольге Смирновой до 27 июля, сообщает пресс-служба судов.  Актвистку обвиняют в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ на территории Украины (ч.2 ст.207.3 УК РФ).  

Смирнову арестовали в начале мая. "Фейки" силовики заподозрили в нескольких постах в группе "Мирного сопротивления". В качестве свидетелей проходят по делу еще четыре человека. Смирновой грозит до десяти лет лишения свободы. На заседании по обжалованию ареста в Городском суде Смирнова заявила, что не намерена скрываться от следствия. Она, уверенная в своей невиновности, хочет доказать это через суд. 

Ранее в этот день в Петербурге продлили арест фигуранту еще одного уголовного дела по статье о фейках про армию (ч.2 ст.207.3 УК РФ) Борису Романову. Всего в городе расследуют шесть дел по этой статье. 

Константин Леньков


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