Активистку "Мирного сопротивления" Смирнову оставили в СИЗО

Кировский районный суд Петербурга 30 июня продлил арест участнице движения "Мирное сопротивление" Ольге Смирновой до 27 июля, сообщает пресс-служба судов. Актвистку обвиняют в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ на территории Украины (ч.2 ст.207.3 УК РФ).

Смирнову арестовали в начале мая. "Фейки" силовики заподозрили в нескольких постах в группе "Мирного сопротивления". В качестве свидетелей проходят по делу еще четыре человека. Смирновой грозит до десяти лет лишения свободы. На заседании по обжалованию ареста в Городском суде Смирнова заявила, что не намерена скрываться от следствия. Она, уверенная в своей невиновности, хочет доказать это через суд.

Ранее в этот день в Петербурге продлили арест фигуранту еще одного уголовного дела по статье о фейках про армию (ч.2 ст.207.3 УК РФ) Борису Романову. Всего в городе расследуют шесть дел по этой статье.

Константин Леньков