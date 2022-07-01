NVidia прекратила продавать и продлевать лицензии российским компаниям

Американский производитель NVidia прекратил продлевать и продавать российским фирмам лицензию на программное обеспечение для облачного гейминга, сообщил 1 июля "Коммерсантъ". Помимо представителей игровой индустрии под угрозой оказались крупные компании, использующие в работе своих суперкомпьютеров решения от NVidia, указало издание.

О возникновении проблем с покупкой и продлением лицензий "Коммерсанту" рассказал основатель сервиса облачного гейминга Loudplay Виталий Стародубов. Речь идет о системе Nvidia Grid, позволяющей разделять ядра на серверной видеокарте и подключать к облачному сервису большее количество пользователей.

"Для тех компаний, которые в большей степени используют систему Nvidia Grid, прекращение действия лицензий будет означать повышение цен на услуги. Так, если раньше компания могла обеспечивать с одного сервера с двумя картами Nvidia Grid сразу восемь игроков, то теперь — только двух", — указал Стародубов.

Остановка лицензий грозит проблемами таким гигантам, как Сбербанк, "Яндекс" и МТС, которые используют в своей работе графические процессоры A100 и DGX-2, пишет "Коммерсантъ". Впрочем, по словам собеседника издания на IT-рынке, сейчас Nvidia не блокирует имеющиеся лицензии, возможно, планируя вернуться к работе с российскими партнерами. В МТС заявили, что на их работе отзыв лицензии не скажется, в "Яндексе" изданию сообщили о работе суперкомпьютеров "в стандартном режиме", в Сбербанке на запрос никак не отреагировали.

По мнению замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" Руслана Пермякова, уход NVidia с российского рынка может означать прекращение техподдержки для отечественных компаний. В перспективе это означает сложности с заменой вышедших из строя карт и с обновлением ПО, что способно привести к падению производительности облачных сервисов и росту количества сбоев в работе.

Ранее стало известно об уходе с российского рынка владельца алкогольных брендов Johnnie Walker и Baileys, а также производителя шин Michelin и лифтов Kone.

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