"Я живу как Путин с Медведевым": Навальный сравнил свою жизнь с президентской

Политик Алексей Навальный рассказал 1 июля в своем Telegram-канале о жизни в ИК-6 строгого режима в поселке Мелехово Владимирской области, попутно проведя параллели между собой и президентом Владимиром Путиным.

"Я живу как Путин с Медведевым, — заявил Навальный в начале поста. — По крайней мере, мне так кажется, когда я смотрю на забор вокруг своего барака. У всех обычные решетки, а у меня глухой 6-метровый заборище, такой я видел только в наших расследованиях про дворцы Путина и Медведева".

По словам оппозиционера, подобно Путину он живет и работает в одном и том же месте — но только если президент находится в резиденции в Ново-Огарево, то Навальный пребывает в бараке, где есть комната с тремя швейными машинками. "У Путина министры по 6 часов в приемной ждут, и ко мне адвокатов не пускают по 5-6 часов. У меня на бараке колонка, из которой громко играют песни вроде "Слава службе в ФСБ", ну и Путина, думаю, так же", — отметил политик.

В то же время Навальный перечислил и отличия в своем распорядке от президентского. В частности, он указал на необходимость вставать в шесть часов утра, работу по семь часов "за швейной машиной на табуретке высотой ниже колена" и участие в "воспитательных мероприятиях".

Ранее Навальный рассказал о впечатлениях от новых сокамерников, а также о полученном выговоре из-за "опасной" футболки.