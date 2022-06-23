"Как пришел, сразу подумал: убийцы": Навальный рассказал о новых сокамерниках

Переведённый в колонию строгого режима оппозиционный политик Алексей Навальный рассказал о своих сокамерниках: с соответствующим вопросом, следует из поста в его Telegram-канале, к нему в последнее время обращаются чаще всего.

По словам Навального, где и группу других заключённых держат отдельно от остальных зэков на изолированной от всей остальной зоны территории — "тюрьме в тюрьме". Политик, напомним, находится в ИК-6 "Мелехово".

"А зэки хорошие. Спокойные такие, доброжелательные. Я как пришел, сразу подумал: убийцы. Так и оказалось. Почти все убийцы. Сроки огромные. Мои 9 лет здесь самый маленький срок, и я как дошкольник. Тут 13-15 лет средний. Есть 19 и 20. Это двойные убийцы", — делится впечатлениями Навальный.

Политик отметил, что с людьми, у которых большие сроки, по его ощущениям, сидеть легче, поскольку становится "суеты всякой меньше, мелких конфликтов".

Резюмируя послание, Навальный дал подписчикам совет: "Когда выпиваете — держитесь подальше от ножей".

Подробнее об условиях содержания оппозиционер обещает рассказать позднее.

Ранее дочь Навального Дарья рассказала, что в колонии строгого режима его максимально изолировали от какой-либо информации и от общения с другими людьми. Плюс ко всему, едва успев попасть туда, он уже получил выговор.

Напомним, что Навальный отбывает девятилетний срок по делу о мошенничестве с пожертвованиями сторонников. Минувшей зимой Росфинмониторинг включил его в список экстремистов и террористов.