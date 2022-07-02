ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:15

Заболеваемость ковидом растет четвертый день подряд

фото ЗакС политика Заболеваемость ковидом растет четвертый день подряд

За прошедшие сутки в России было зафиксировано 3 285 новых случаев коронавируса, сообщил 2 июля федеральный оперштаб. Это максимальное значение с 19 июня (3 081 пациент) и следствие непрерывного подъема количества зараженных с 28 июня, когда статистики насчитали 2 541 нового больного ковидом.

Равным образом количество новых случаев заболевания четвертый день подряд растет в Петербурге — с230 пациентов 28 июня до 257 заболевших 2 июля.

В целом по стране за сутки зарегистрировано 3 488 случаев выздоровления при 1 112 госпитализациях и 51 летальном исходе. В Петербурге сообщается о 232 излечившихся и 53 госпитализированных. За прошедшие 24 часа в городе от последствий коронавируса скончались восемь человек.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости2 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама