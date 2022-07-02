Заболеваемость ковидом растет четвертый день подряд

За прошедшие сутки в России было зафиксировано 3 285 новых случаев коронавируса, сообщил 2 июля федеральный оперштаб. Это максимальное значение с 19 июня (3 081 пациент) и следствие непрерывного подъема количества зараженных с 28 июня, когда статистики насчитали 2 541 нового больного ковидом.

Равным образом количество новых случаев заболевания четвертый день подряд растет в Петербурге — с230 пациентов 28 июня до 257 заболевших 2 июля.

В целом по стране за сутки зарегистрировано 3 488 случаев выздоровления при 1 112 госпитализациях и 51 летальном исходе. В Петербурге сообщается о 232 излечившихся и 53 госпитализированных. За прошедшие 24 часа в городе от последствий коронавируса скончались восемь человек.