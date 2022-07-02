Журналистку Пономаренко перевели из СИЗО в психиатрическую клинику

Журналистка Мария Пономаренко, арестованная по делу о распространении фейков о Вооруженных силах, переведена из СИЗО в Алтайскую краевую клиническую психиатрическую больницу в Барнауле, сообщило 2 июля RusNews.

Адвокат журналистки Сергей Подольский поведал изданию, что ее направили в клинику для проведения стандартной психиатрической экспертизы. Ожидается, что Пономаренко проведет в больнице около месяца, уточнил юрист.

В свою очередь, по словам новосибирской активистки Яны Дробноход, встречи с родственниками и получение писем журналистке запрещено. При этом она может общаться со своим адвокатом.

Мария Пономаренко была задержана в апреле в Петербурге по подозрению в распространении фейков о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК РФ). Позже она была переведена в Барнаул, 21 июня суд продлил ей срок содержания в СИЗО. В среду стало известно, что в придачу к уголовному на журналистку завели административное дело из-за комментария в TikTok.