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На арестованную по делу о фейках про армию журналистку завели дело из-за комментария в TikTok

фото ЗакС политика На арестованную по делу о фейках про армию журналистку завели дело из-за комментария в TikTok

На журналистку Марию Пономаренко, находящуюся в СИЗО Барнаула по подозрению в распространении фейков про армию (ст. 207.3 УК РФ), завели административное дело из-за комментария в TikTok, рассказало 28 июня издание RusNews со ссылкой на адвоката Дмитрия Шитова.

По словам защитника, против журналистки был составлен административный протокол о разжигании ненависти или вражды (ст. 20.3.1. КоАП РФ). Поводом послужил комментарий в соцсети, оставленный в сентябре 2021 года.

Шитов также поведал о жалобах Пономаренко на условия содержания в СИЗО, включая ненадлежащее оказание медпомощи. "Мария поделилась что очень страдает от того, что единственное окно в камере заклеено серой пленкой и не видно ни солнца ни неба", — приводит его слова RusNews.

Пономаренко была задержана в Петербурге в конце апреля, позже суд определил ее под арест, встав на сторону следствия. Последнее утверждало, что в противном случае журналистка сможет влиять на свою несовершеннолетнюю дочь, которая проходит по делу как свидетель. В конце мая Пономаренко этапировали в Барнаул.


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