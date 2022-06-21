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Новости 14:57

Журналистке Пономаренко продлили задержание в СИЗО

фото ЗакС политика Журналистке Пономаренко продлили задержание в СИЗО

Суд в Барнауле продлил срок содержания в СИЗО журналистке RusNews Марии Пономаренко, сообщил 21 июня проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на Telegram-канал издания. Согласно решению суда, арестованная пробудет в изоляторе до 28 августа.

Пономаренко обвиняется в распространении фейков о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК РФ) из-за поста о драмтеатре в Мариуполе. В конце апреля она была задержана в Петербурге и помещена под арест. На судебном заседании по избранию меры пресечения следователь настаивал на отправке журналистки в СИЗО, утверждая, что в противном случае она якобы сможет сбежать или повлиять на свою несовершеннолетнюю дочь, проходящую по делу как свидетель.

В итоге суд отправил Пономаренко под арест. В конце мая стало известно о ее переводе из Петербурга в Барнаул.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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