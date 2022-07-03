Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Муниципал 17:55

Жителей центра Петербурга хотят избавить от штрафов за парковку в соседних муниципалитетах

фото ЗакС политика Жителей центра Петербурга хотят избавить от штрафов за парковку в соседних муниципалитетах

В Смольном готовят к утверждению документ, регулирующий пользование платными парковками. Как пишет "Фонтанка", документ предполагает, что при наличии разрешения на пользование платной парковкой в одном из четырех муниципалитетов ("Смольнинское", "Литейный округ", "Лиговка-Ямская" и "Владимирский округ") автомобилист сможет беспрепятственно парковаться и в трех остальных.

"Документ будет подписан со дня на день, возможно, в понедельник или вторник", - рассказали в ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга"

Отметим, что на уходящей неделе платная парковка появилась еще на 56 улицах в Центральном районе. С февраля петербуржцы более 50 тысяч раз оплатили парковку через специальное мобильное приложение.

фото: gov.spb.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Владимирский округ
Пока еще нет голосов...
МО Лиговка-Ямская
Пока еще нет голосов...
МО Литейный округ
Пока еще нет голосов...
МО Смольнинское

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости3 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама