Жителей центра Петербурга хотят избавить от штрафов за парковку в соседних муниципалитетах

В Смольном готовят к утверждению документ, регулирующий пользование платными парковками. Как пишет "Фонтанка", документ предполагает, что при наличии разрешения на пользование платной парковкой в одном из четырех муниципалитетов ("Смольнинское", "Литейный округ", "Лиговка-Ямская" и "Владимирский округ") автомобилист сможет беспрепятственно парковаться и в трех остальных.

"Документ будет подписан со дня на день, возможно, в понедельник или вторник", - рассказали в ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга"

Отметим, что на уходящей неделе платная парковка появилась еще на 56 улицах в Центральном районе. С февраля петербуржцы более 50 тысяч раз оплатили парковку через специальное мобильное приложение.

фото: gov.spb.ru