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Росздравнадзор заявил о достаточном количестве вакцин в стране на фоне прекращения поставок американской фармкомпанией MSD

фото ЗакС политика Росздравнадзор заявил о достаточном количестве вакцин в стране на фоне прекращения поставок американской фармкомпанией MSD

Американская фармацевтическая компания MSD заявила о прекращении поставок в Россию вакцин от ветряной оспы, краснухи, кори и паротита, выпускаемых также другими производителями, сообщил 4 июля "Коммерсантъ". При этом фирма сохранит продажи своих препаратов, не имеющих аналогов у конкурентов.

Как сообщили РИА "Новости" в Росздравнадзоре, прекращение поставок не должно сказаться на обеспеченности страны вакцинами. "На рынке присутствуют в достаточном количестве вакцины для профилактики ветряной оспы и профилактики кори, краснухи и паротита российского производства", — заявили в ведомстве.

"Это не окажет негативного влияния на доступность вакцинации в нашей стране, — прокомментировал известие о решении MSD помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. — Вакцинация детей от кори, паротита и краснухи производится в рамках национального календаря прививок".

Ранее стало известно об отказе западных производителей фармоборудования работать в России и о прекращении западными фармкомпаниями большинства испытаний препаратов в России.


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