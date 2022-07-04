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Вишневский спросил у Беглова о причинах исключения градозащитников из Совета по культурному наследию

фото ЗакС политика Вишневский спросил у Беглова о причинах исключения градозащитников из Совета по культурному наследию

Депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский сообщил ЗАКС.Ру, что направил губернатору Петербурга Александру Беглову обращение по новому составу Совета по сохранению культурного наследия при правительстве города. Документ парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале. 

Депутат обратил внимание на то, что из Совета исключили градозащитников Александра Марголиса, Юлию Минутину-Лобанову, Александра Кононова и Алексея Ковалева. Они известны "своим высоким профессионализмом и безукоризненной репутацией в области сохранения наследия". При этом, отметил Вишневский, в Совет вошли Игорь Пасечник и Владимир Трушковский. Они известны совершенно противоположным, считает депутат:

"Организации, которые они возглавляют, обосновывали снятие с охраны или отказ во взятии под охрану целого ряда ценных исторических зданий". 

"Яблочник" просит Беглова объяснить, чем мотивировано его решение об изменении состава Совета. Оно ослабляет защиту культурного наследия Петербурга, считает Вишневский.

Соответствующее решение принято 24 июня 2022 года. По информации ЗАКС.Ру, письма об исключении уже бывшие члены Совета получили 1 июля. В них сообщается, что состав организации был сокращен и дается ссылка на множество документов. В конце письма глава комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров благодарит экс-членов Совета за "содействие и вклад в сферу сохранения культурного наследия". 

Напомним, ранее несколько градозащитников были исключены из петербургского отделения ВООПИиК. Среди них Александр Кононов и Алексей Ковалев. Подробнее о ситуации - в материале ЗАКС.Ру. 

София Саттарова


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