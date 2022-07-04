ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:06

Суд отменил решение о блокировке сайта "ОВД-Инфо"*

фото ЗакС политика Суд отменил решение о блокировке сайта "ОВД-Инфо"*

Представители проекта "ОВД-Инфо"* рассказали о том, что 4 июля суд отменил решение о блокировке их сайта и направил дело на новое рассмотрение. При этом домен ovdinfo.org остается недоступным из-за того, что для разблокировки Роскомнадзор затребует бумаги, которые суд выдаст представителям проекта позже.

"Это редкая по нынешним временам победа здравого смысла и права, но победа — маленькая, — поделился мнением сооснователь "ОВД-Инфо"* Григорий Охотин. — После шести месяцев блокировки суд устранил очевидное процессуальное нарушение". Правозащитник пообещал и дальше бороться за разблокировку ресурса, но отметил, что не питает иллюзий относительно результата этих попыток. "С тех пор заблокировали примерно всех, а по новому законодательству для этого не нужно уже вообще ничего и никого, только соответствующее политическое решение", — отметил он.

Роскомнадзор заблокировал сайт "ОВД-Инфо"* в конце декабря 2021 года согласно решению Луховицкого районного суда в Подмосковье, посчитавшего правозащитников виновными в "пропаганде экстремизма и терроризма". В Кремле на блокировку отреагировали предположением, что речь идет о "единичном случае", а не о массовой тенденции.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости4 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама