Суд отменил решение о блокировке сайта "ОВД-Инфо"*

Представители проекта "ОВД-Инфо"* рассказали о том, что 4 июля суд отменил решение о блокировке их сайта и направил дело на новое рассмотрение. При этом домен ovdinfo.org остается недоступным из-за того, что для разблокировки Роскомнадзор затребует бумаги, которые суд выдаст представителям проекта позже.

"Это редкая по нынешним временам победа здравого смысла и права, но победа — маленькая, — поделился мнением сооснователь "ОВД-Инфо"* Григорий Охотин. — После шести месяцев блокировки суд устранил очевидное процессуальное нарушение". Правозащитник пообещал и дальше бороться за разблокировку ресурса, но отметил, что не питает иллюзий относительно результата этих попыток. "С тех пор заблокировали примерно всех, а по новому законодательству для этого не нужно уже вообще ничего и никого, только соответствующее политическое решение", — отметил он.

Роскомнадзор заблокировал сайт "ОВД-Инфо"* в конце декабря 2021 года согласно решению Луховицкого районного суда в Подмосковье, посчитавшего правозащитников виновными в "пропаганде экстремизма и терроризма". В Кремле на блокировку отреагировали предположением, что речь идет о "единичном случае", а не о массовой тенденции.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов