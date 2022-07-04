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Поляков не стал подтверждать поддержку работниками метро постеров с буквой Z

фото ЗакС политика Поляков не стал подтверждать поддержку работниками метро постеров с буквой Z

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков не привел документальных подтверждений своим словам о том, что постеры с буквой Z появились в метро по просьбе работников, следует из опубликованной депутатом Александром Шишловым переписки. Пост с ответом чиновника парламентарий опубликовал 4 июля на своей странице во "ВКонтакте".

В июне Шишлов со своим коллегой Борисом Вишневским обратились к вице-губернатору с просьбой "сообщить, в какой форме была выражена данная инициатива трудового коллектива [размещение на станциях рекламных постеров с буквой Z] и какие документы <...> это подтверждают". Речь шла о заявлении Полякова на заседании ЗакСа о том, что символика спецоперации  появилась на транспорте из-за пожеланий работников.

В своем ответе на запрос депутатов Поляков сообщил, что "знак "Z" относится к категории опознавательных", а "присвоение ему особого символического и сущностного смысла — результат неофициальных инициатив".

Далее Поляков известил адресатов о том, что "в настоящее время данный знак узнаваем и положительно воспринимается гражданами Российской Федерации, Луганской и Донецкой народных республик", не приведя при этом подтверждения своих слов. По словам вице-губернатора, "размещение на станциях метрополитена материалов с латинской буквой "Z" является выражением гражданской позиции работников ГУП "Петербургский метрополитен" и не требует документального подтверждения или обоснования".

Комментируя полученный ответ, Шишлов заявил об уважении к Полякову как профессионалу, но также выразил удивление пассажу об отсутствии необходимости документально подтверждать позицию сотрудников подземки. "Материалы на стенах станций петербургского метро — это не надписи на заборе. На этих материалах указана ссылка на договор ООО "Метроном". Будем разбираться, как оплачено размещение "Z-материалов"", — написал депутат, пообещав также выяснить условия размещения пацифистских плакатов в метрополитене.

Ранее Шишлов и Вишневский оказались в числе депутатов, не поддержавших повышение зарплат себе, чиновникам и губернатору.


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