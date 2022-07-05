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Новости 10:58

В посёлке под Выборгом обнаружили тело тело директора компании-подрядчика "Газпрома"

фото ЗакС политика В посёлке под Выборгом обнаружили тело тело директора компании-подрядчика "Газпрома"

В элитном посёлке "Морские террасы" под Выборгом, в бассейне, обнаружено тело 61-летнего гендиректора транспортно-логистической компании "Астра-Шиппинг" Юрия Воронова, пишет 47news. Следственный комитет по Ленинградской области занимается установлением причин его гибели.

Правоохранителей вызвали к дому, расположенному на улице Розовых закатов, минувшим днём, 4 июля. На участке, в воде, было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. На бортике бассейна нашли пистолет Grand Power, на дне обнаружили гильзы.

Жена погибшего заявила полицейским, что её супруг в течение недели злоупотреблял спиртными напитками. По её словам, к пагубному пристрастию мужа подтолкнули деловые неурядицы. Его фирма получала крупные подряды в том числе от "Газпрома".

В 2020 году "Астра-Шиппинг" потеряла 95 млн рублей выручки, а в 2021-м - 65 млн рублей.

Напомним, в конце января, а также в феврале в одном и том же посёлке Ленинское были обнаружены мёртвыми два топ-менеджера "Газпрома" - Леонид Шульман и Александр Тюляков.


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