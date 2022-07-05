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Новости 12:55

Зампредом ГИК снова стал Олег Зацепа

фото ЗакС политика Зампредом ГИК снова стал Олег Зацепа

Новый состав Санкт-Петербургской избирательной комиссии 5 июля выбрал заместителя председателя, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Им стал Олег Зацепа, который занимал эту должность в предыдущем составе Горизбиркома. За назначение Зацепы зампредом проголосовали 13 членов комиссии, а один бюллетень оказался недействительным. 

Также новый состав Горизбиркома выбрал секретаря. Им стала Екатерина Астафьева. Она же была секретарем прошлого состава ГИК. За Астафьеву в качестве секретаря комиссии так же проголосовало 13 человек, а один бюллетень был испорчен. 

Ранее на заседании члены Горизбиркома выбрали председателя. Им стал Максим Мейксин, ранее занимавший должность вице-губернатора. 

София Саттарова


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