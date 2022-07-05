Зампредом ГИК снова стал Олег Зацепа

Новый состав Санкт-Петербургской избирательной комиссии 5 июля выбрал заместителя председателя, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Им стал Олег Зацепа, который занимал эту должность в предыдущем составе Горизбиркома. За назначение Зацепы зампредом проголосовали 13 членов комиссии, а один бюллетень оказался недействительным.

Также новый состав Горизбиркома выбрал секретаря. Им стала Екатерина Астафьева. Она же была секретарем прошлого состава ГИК. За Астафьеву в качестве секретаря комиссии так же проголосовало 13 человек, а один бюллетень был испорчен.

Ранее на заседании члены Горизбиркома выбрали председателя. Им стал Максим Мейксин, ранее занимавший должность вице-губернатора.

София Саттарова