Председателем Горизбиркома стал Мейксин

Обновлённый состав Санкт-Петербургской избирательной комиссии 5 июля провёл первое заседание, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. На нем члены избиркома выбрали председателя - им стал Максим Мейксин. В состав Горизбиркома его предложила Центральная избирательная комиссия, она же выдвинула его в руководители.

Перед началом заседания по видеосвязи выступила глава ЦИК Элла Памфилова. Она поздравила новый состав с назначением и пожелала "успешной, максимально эффективной работы во благо избирателей". Памфилова заявила, что Центризбирком будем уделять большое внимание деятельности Горизбиркома.

⁃ Мы настроены, нацелены исключительно доброжелательно вам помогать. Потому что, действительно, город Санкт-Петербург, культурная столица России, достоин того, чтобы выборы там проходили на самом высоком уровне, - сказала глава ЦИК.

Она напомнила, что выдвижение Мейкскина в председатели - это обдуманное и взвешенное решение. Зампред Центризбиркома Николай Булаев заявил, что Мейксина можно охарактеризовать как "коммуникабельного и законопослушного человека".

За назначение Мейксина председателем проголосовали 13 членов Горизбиркома. Ещё один бюллетень оказался недействительным.

Напомним, Мейксин был вице-губернатором Петербурга по внутренней политике. До этого он руководил администрацией Центрального района.

София Саттарова