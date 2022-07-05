Шишкина получила от Пиотровского и комитетов ответ о судьбе леса в Зеленогорске

Вице-спикер Заксобрания Петербурга, лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Марина Шишкина получила ответы на свои запросы, которые касаются лесов в Зеленогорске, о чём сообщила в своем Telegram-канале. Рядом с городом должны возвести большой биатлонный комплекс и школу-пансионат "Газпрома" на две тысячи мест.

Вице-губернатор Борис Пиотровский сообщил Шишкиной, что на участке, который входит в заказник регионального значения "Щучье озеро", за счёт средств бюджета города возведут лыжно-биатлонный комплекс. Ожидается, что все проектные изыскания будут завершены к 2024 году. На месте должны появиться стрельбище, административно-хозяйственная база и иные спортобъекты, при этом все они должны расположиться вне самого заказника.

Пиотровский, пишет Шишкина, заявляет, что "Щучье озеро" идеально подходит для создания новой тренировочной лыжной базы международного уровня, потому что база в "Кавголово" "имеет ограниченные возможности по пропускной способности" и "не соответствует международным правилам проведения соревнований по лыжным гонкам и биатлону".

Лыжная база "Прибой" также не подходит под возведение комплекса, поскольку часть земли, на которой она находится, является федеральной собственностью, а другая принадлежит АО "Завод "Двигатель".

Кроме того, Шишкиной поступили ответы, касающиеся возведения в Зеленогорске школы-пансионата на 2000 мест.

В комитете по градостроительству и архитектуре заявили, что участок под строительство якобы не входит в границы леса. А сама проектная документация пройдёт через процедуру общественных обсуждений.

Комитет по инвестициям уведомил Шишкину, что не имеет отношения к предоставлению "Газпрому" данного участка, так как "инвестиционный проект на сопровождении не находится".

Наконец, в комитете по образованию заявили, что в Адресной программе обеспечения объектами инфраструктуры в области образования объект отсутствует: "Проект школы-пансионата в Комитет не поступал".

Эсеры обещают держать ситуацию на контроле.

Напомним, что против застройки лесов Зеленогорска активно выступают как местные жители, так и городские градозащитники. Лесная территория, за сохранение которой борются активисты, составляет 34 гектара. Защитники лесополосы ранее собрали более двух тысяч подписей сторонников и подали иск к комитету по благоустройству. Они предполагают, что под предлогом возведения пансионата территорию могут отдать под коттеджную застройку.