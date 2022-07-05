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В КРТИ назвали стоимость строительства Большого Смоленского моста через Неву

фото ЗакС политика В КРТИ назвали стоимость строительства Большого Смоленского моста через Неву

Строительство разводного Большого Смоленского моста через Неву, который объединит две части Невского района, потребует привлечения 13 млрд рублей, пишут "Ведомости" со ссылкой на комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. Ожидается, что финансирование переправы, которая свяжет створ улицы Коллонтай со створом Большого Смоленского проспекта, начнется в 2024 году и что первый транш составит 350 млн рублей. С каждым последующим годом объем финансирования будет возрастать. Проект реализует девелопер Setl Group.

В июне губернатор Александр Беглов рассказал, что к строительству шестиполосного моста шириной в 37 метров смогут приступить в 2025 году, а сами работы по его возведению займут пять лет. Проект вызывает протесты в градозащитной среде: ради его осуществления потребуется снести восемь старинных домов на левом берегу Невы.


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